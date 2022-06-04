Пять десантных кораблей РФ вышли в Черное море

Еще семь российских больших десантных кораблей сейчас находятся в бухтах оккупированного Севастополя.

Сейчас в Черном море находится группировка из пяти российских больших десантных кораблей, Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

В сообщении говорится, что еще семь российских больших десантных кораблей находятся в бухтах оккупированного Севастополя.

Таким образом, на данный момент российские оккупанты сконцентрировали в Черном море группировку из 12 больших десантных кораблей. Они утверждают, что якобы для учений.

Между тем, по данным оперативного Командования "Юг", российские оккупанты по-прежнему хотят захватить Одессу. Это является их приоритетом. Российские войска во временно оккупированном Крыму развернули дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, усилили группировку, а также позиции на острове Змеиный.

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Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Украине с кораблей РФ в акватории Черного моря.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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