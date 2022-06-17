РФ потеряла в Украине более 33 000 солдат – Генштаб ВСУ

Также российские оккупанты уже потеряли 1456 танков и 3563 бронемашины.

Российские оккупационные войска с 24 февраля и по 17 июня 2022 года потеряли в Украине около 33 150 солдат и офицеров. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Также российские оккупанты уже потеряли 1456 танков, 3563 бронемашины, 734 артиллерийские системы, 233 РСЗО, 215 самолетов, 180 вертолетов, 13 военных кораблей и катеров, а также большое количество другой военной техники.

Вчера, 16 июня, самые большие потери в личном составе оккупанты понесли на Бахмутском направлении. Нужно отметить, что 15 июня самые большие потери они тоже понесли на Бахмутском направлении.

На Харьковском направлении 16 июня российские оккупанты вели разведку боем в районе Кочубеевки. Они понесли потери и отступили. На Славянском направлении продолжаются бои в районе Краснополья. Оккупанты пытались захватить село Богородичное, но понесли потери и отступили.

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Продолжаются бои в Северодонецке. Оккупанты пытались наступать по направлению к Золотому, но отступили.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области произошел большой пожар на химическом заводе.

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Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua