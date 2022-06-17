Минкульт оспорит перенос "Евровидения" из Украины в другую страну

Украину "поставили перед фактом", поэтому Ткаченко настаивает на переговорах и компромиссе.

Европейское языковое сообщество заявило о невозможности провести "Евровидение-2023" в Украине и предложило Великобританию как занявшую второе место. Как оказалось, представители Министерства культуры не были в курсе о переносе конкурса и выразили протест. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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В Минкульте подчеркнули, что не согласны с таким решением: организация поставила их перед фактом и без осуждения других вариантов. Поэтому, по словам Ткаченко, Украина имеет все основания на проведение будущих переговоров и поиска общего решения, которое будет удовлетворять всех.

"Мы честно выиграли "Евровидение-2022" и исполнили все условия в обозначенные сроки по поводу процесса его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса. Проведение конкурса в Украине - это мощный сигнал для всего мира, что тон поддерживает Украину," - пишет министр культуры.

Ткаченко подчеркнул, что они будут требовать изменить данное решение, так как считают, что смогут исполнить все обязательства, о чем неоднократно говорили Европейскому языковому сообществу.

Коллективное обращение о пересмотре решения Европейского языкового сообщества. / t.me/otkachenkokyiv

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