В украинских поездах появится интернет Starlink: Известна дата
В поездах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет Starlink. Пилотных проект уже был протестирован. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает Liga.
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По словам чиновника, интернет Starlink появится в украинских поездах уже до конца текущего 2022 года.
Щиголь объясняет, что отечественные специалисты протестировали Starlink в поездах. Дело в том, что по техническим системам это оборудование не должно работать на больших скоростях. Но, оказалось, что данный способ раздачи интернета во время движения в действительности работает и оказывает услуги.
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Способу применения, который придумали в Украине, удивились даже специалисты Starlink.
"Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink", – говорит руководитель Госспецсвязи.
Напомним, ранее стало известно, стоит ли украинцам ждать стоимость пассажирских ж/д перевозок.
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