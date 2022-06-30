В украинских поездах появится интернет Starlink: Известна дата

Даже технические специалисты Starlink удивились, как смогли применить систему.

В поездах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет Starlink. Пилотных проект уже был протестирован. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает Liga.

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По словам чиновника, интернет Starlink появится в украинских поездах уже до конца текущего 2022 года.

Щиголь объясняет, что отечественные специалисты протестировали Starlink в поездах. Дело в том, что по техническим системам это оборудование не должно работать на больших скоростях. Но, оказалось, что данный способ раздачи интернета во время движения в действительности работает и оказывает услуги.

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Способу применения, который придумали в Украине, удивились даже специалисты Starlink.

"Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink", – говорит руководитель Госспецсвязи.

Напомним, ранее стало известно, стоит ли украинцам ждать стоимость пассажирских ж/д перевозок.

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