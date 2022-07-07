Войска РФ могут попробовать наступать на Запорожье – МО Украины

На Запорожском направлении войска РФ сосредоточили 5 батальонно-тактических групп.

Минобороны Украины не исключает, что в ближайшее время российские оккупационные войска могут попробовать наступать на Запорожье. Об этом 7 июля во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

В частности, российские оккупанты могут попробовать на Запорожском и Новопавловском направлениях наступать на Запорожье или в направлении Великая Новоселовка – Покровское, чтобы окружить ВСУ.

О том, что у командования оккупационных войск РФ существуют такие планы, свидетельствует то, что на Запорожском направлении они сосредоточили 5 батальонно-тактических групп.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Запорожском и Новопавловском направлениях российские оккупанты постоянно обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты. Это делается для того, чтобы сковать украинские подразделения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

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