Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Войска РФ могут попробовать наступать на Запорожье – МО Украины

На Запорожском направлении войска РФ сосредоточили 5 батальонно-тактических групп.
 |  Автор: Виталий Кулак
Войска РФ могут попробовать наступать на Запорожье – МО Украины
Анны Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Минобороны Украины не исключает, что в ближайшее время российские оккупационные войска могут попробовать наступать на Запорожье. Об этом 7 июля во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

В частности, российские оккупанты могут попробовать на Запорожском и Новопавловском направлениях наступать на Запорожье или в направлении Великая Новоселовка – Покровское, чтобы окружить ВСУ.

О том, что у командования оккупационных войск РФ существуют такие планы, свидетельствует то, что на Запорожском направлении они сосредоточили 5 батальонно-тактических групп.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Запорожском и Новопавловском направлениях российские оккупанты постоянно обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты. Это делается для того, чтобы сковать украинские подразделения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK