В Украине арестовали активы "Газпрома", "Росатома" и "Роснефти" на 2,1 млрд

Также был наложен арест на 46 объектов недвижимости.

В Украине были арестованы активы 11 компаний, которыми владеют российский "Газпром", "Росатом" и "Роснефть". Речь идет о сумме в 2,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По имеющимся данным, в рамках оперативно-следственных действий правоохранители установили, что компании тратили прибыль на подготовку и ведение войны России против Украины. Вместе с этим они финансировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Подсчитано, что в совокупности ориентировочная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд грн. Кроме того, суд арестовал 46 объектов недвижимости, которые были в собственности компаний.

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Как подчеркнули в СБУ, фактические владельцы пытались "переписать" активы на подставных лиц и сохранить контроль над ними. Но эти попытки правоохранителям удалось заблокировать благодаря своевременному аресту.

Напомним, ранее в Харькове арестовали активы компаний РФ на 40 млн грн.

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