НБУ резко поднял курс доллара – до 36,5 грн
Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабного российского вторжения существенно изменил официальный курс гривны по отношению к доллару США – до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Отмечается, что валютный курс был скорректирован сразу на 25% - с 29,25 до 36,5 грн за доллар. В качестве причины в Нацбанке называют “изменение фундаментальных характеристик экономики” в условиях продолжающейся войны.
“Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны”, – говорится в заявлении регулятора.
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При этом в Нацбанке акцентировали, что валютный курс и далее останется фиксированным. По мнению руководителей финансовой системы, в условиях высокой неопределенности, вызванной войной, фиксированный курс национальной валюты должен стать “основным якорем стабилизации” ожиданий на финансовом рынке.
Напомним, в ЦРУ заявили, что Кремль ошибается, когда надеется победить в войне на истощение. Американская разведка полагает, что РФ просчиталась с первоначальными планами вторжения.
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