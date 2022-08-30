Россия столкнулась с "многочисленными неудачами" с беспилотниками иранского производства

Стало известно, что полученные беспилотники иранского производства причиняют "многочисленные неудачи" россиянам.

Россия приобрела беспилотники иранского производства и столкнулась с "многочисленными неудачами". Об этом сообщает Reuters.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что, по оценке США, Россия получила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней этого месяца. Чиновник сказал, что это, вероятнее всего, часть российского плана по приобретению сотен таких аппаратов.

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"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут совершать атаки "воздух-земля", радиоэлектронную борьбу и целеуказание на поле боя в Украине. Однако, пока военные терпят многочисленные неудачи", - сказал чиновник.

Напомним, войска РФ ударили по трем районам Днепропетровщины. Никопольский район подвергся атакам из Градов и тяжелой артиллерии. По Криворожскому и Днепровскому враг бил ракетами.