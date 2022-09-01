Военный учет для женщин в Украине предлагают сделать добровольным

Верховная Рада работает над законопроектом о добровольном постановлении женщин на военный учет.

Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Как сообщает Маляр, Минобороны вместе с Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают вместе над законопроектом.

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“Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят”, - объяснила Анна Маляр.

Кроме этого, она сообщила, что на сегодняшний день у государства нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Однако она отметила, что в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

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"В случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности", - написала заместитель Министра обороны Украины.

Маляр еще раз напомнила, что речь идет исключительно о добровольной постановке женщин на военный учет и добавила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала только с ее согласия.

Напомним, Верещук дала совет переселенцам. Решение на уровне государства по обязательной эвакуации было принято только в Донецкой области.