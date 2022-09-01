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Красный Крест назвал число пленных защитников Азовстали

Данные были собраны при выходе бойцов с комбината
 |  Автор: Юрий Кобзар
Красный Крест назвал число пленных защитников Азовстали
В плену находится как миниум 1800 азовцев / EPA / UPG

Международный комитет Красного Креста (МККК) располагает личными данными около 1800 защитников “Азовстали”. Но сколько всего бойцов тогда попало в плен, организация не знает. Об этом заявил гендиректор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.

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"Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать", – сказал он.

По словам Мардини, Красный Крест способствовал безопасному выходу украинских бойцов с "Азовстали", взаимодействуя со сторонами конфликта.

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"Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", – отметил Мардини.

Напомним, Данилов рассказал о переговорах с РФ по азовцам. Переговоры с Россией по освобождению из плена защитников Азовстали идут тяжело, потому что РФ ищет для себя максимальную выгоду.

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