Украина впервые конфисковала имущество олигарха из РФ

Украинских активов лишился соратник Путина Владимир Евтушенков

Высший антикоррупционный суд Украины впервые принял решение о конфискации имущества иностранного гражданина, находящегося под украинскими санкциями. Первой “ласточкой” стал соратник Путина Владимир Евтушенков, сообщает Центр противодействия коррупции.

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Решением суда конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, конфискованы доли собственности олигарха в нескольких украинских предприятиях – “Электрозавод-ВИТ” (Запорожье), “ИТМ-Украина” (Киев), “Смарт Диджитал Солюшнс” (Киев) и др.

Свое решение суд обосновал тем, что олигарх активно помогает российскому государству в осуществлении военной агрессии против Украины. Как сообщила пресс-служба ВАКС, принадлежащие Евтушенкову российские предприятия изготавливают беспилотники для российской армии.

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По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, чтобы суды принимали подобные решения, нужна крепкая доказательная база, собранная в результате очень объемной и кропотливой работы с привлечением многих ведомств, включая разведку.

“Мы ни на минуту не останавливаемся, продолжаем работать над предложениями о применении санкций и выявлять активы подсанкционных лиц, чтобы взимать их в доход государства. Это наш с коллегами фронт”, – заявила Мудрая.

Напомним, Украина довольна решением ЕС по визам для россиян. Кулеба надеется, что решение выполнят так, как предусмотрено.

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