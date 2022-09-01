Руки связаны, чехол на голове: Под Киевом нашли еще одну жертву россиян

Только в одном селе под Бучей уже найдено 16 жертв российских захватчиков

Под Киевом нашли тело еще одной жертвы российских оккупантов. Мужчина был замучен захватчиками во время оккупации села Здвижевка Бучанского района. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Связали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на бывших позициях армии РФ в Здвижевке”, – сообщил он.

По данным полиции, приблизительный возраст погибшего составляет 40-50 лет. На нем были высокие сапоги, при себе мужчина имел часы фирмы "Seiko". Правоохранители просят людей помочь с установлением личности погибшего.

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Также Небытов сообщил, что после изгнания оккупантов на территории одной только Здвижевки полиция обнаружила более 16 убитых оккупантами мирных жителей. Всего в Киевской области обнаружено уже 1356 тел погибших во время оккупации мирных жителей. Еще 207 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, из-за войны погибли десятки тысяч дельфинов. Военные сонары наносят страшный урон морским обитателям.

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