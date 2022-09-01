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Руки связаны, чехол на голове: Под Киевом нашли еще одну жертву россиян

Только в одном селе под Бучей уже найдено 16 жертв российских захватчиков
 |  Автор: Юрий Кобзар
Руки связаны, чехол на голове: Под Киевом нашли еще одну жертву россиян
Под Киевом нашли еще одну жертву оккупантов / t.me/andrii_nebytov

Под Киевом нашли тело еще одной жертвы российских оккупантов. Мужчина был замучен захватчиками во время оккупации села Здвижевка Бучанского района. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Связали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на бывших позициях армии РФ в Здвижевке”, – сообщил он.

По данным полиции, приблизительный возраст погибшего составляет 40-50 лет. На нем были высокие сапоги, при себе мужчина имел часы фирмы "Seiko". Правоохранители просят людей помочь с установлением личности погибшего.

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Также Небытов сообщил, что после изгнания оккупантов на территории одной только Здвижевки полиция обнаружила более 16 убитых оккупантами мирных жителей. Всего в Киевской области обнаружено уже 1356 тел погибших во время оккупации мирных жителей. Еще 207 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, из-за войны погибли десятки тысяч дельфинов. Военные сонары наносят страшный урон морским обитателям.

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