Когда Путин нанесет ядерный удар: Мнение Зеленского

Украинский президент допускает возможность ядерной эскалации

Россия применит ядерное оружие в том случае, если Кремль будет уверен в безнаказанности этого шага. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF.

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"Путин будет использовать ядерное оружие только в том случае, если будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий после применения", – заявил он.

Зеленский отметил, что возможность ядерного удара действительно существует. Также он раскритиковал Запад за слабую позицию.

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"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Почему он выстрелил 100 раз (ракетами по Украине — ред.)? Потому что последствия еще не нанесли ему вреда", — сказал Зеленский.

Напомним, Франция не ответит ядерным ударом РФ, если та ударит по Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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