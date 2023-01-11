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В Хмельницкой области перевернулся автобус из Харькова: есть пострадавшие

Среди пострадавших в автопроисшествии есть ребенок.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Хмельницкой области перевернулся автобус из Харькова: есть пострадавшие
В Хмельницкой области перевернулся автобус / facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Сегодня, 11 января, около 02:50 часов на автодороге сообщением "Стрый - Изварино" вблизи села Подольское Хмельницкого района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород съехал на обочину дороги и перевернулся. Об этом сообщают в Полиции Хмельницкой области.

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Полиция сообщила о том, что в автопроисшествии пострадали девять человек, среди них ребенок. 

"48-летний житель Полтавской области, управляя рейсовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" сообщением "Харьков - Ужгород", допустил съезд на обочину дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительной информации, в результате аварии девять пассажиров, среди которых 9-летний ребенок, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Харьков стал символом безумия российской агрессии. Бербок пообещала, что Германия и в дальнейшем будет передавать Украине оружие, чтобы ВСУ освободили оккупированные территории от российского нашествия.

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