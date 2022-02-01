Приоритетный партнер: В ЕС одобрили помощь Украине на €1,2 млрд

Эти деньги Киеву передадут дополнительно помимо €5,6 млрд, уже полученных ранее.

Еврокомиссия одобрила выделение финансовой помощи Украине на фоне угрозы вторжения РФ. Речь идет о сумме в €1,2 млрд. В скором времени стране передадут первый транш в размере €600 млн. Об этом говорится на страницах ЕК и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

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"Украина – это приоритетный партнер для Европейского союза. Мы только что приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере €1,2 млрд – в дополнение к €5,6 млрд уже предоставленных в рамках пяти предыдущих программ", – сказано в сообщении ЕК.

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В это же время Урсула фон дер Ляйен написала, что призывает Европарламент и страны Евросоюза одобрить данное решение как можно быстрее. Это позволит выделить Украине первый транш в размере €600 млн в скором времени.

В Еврокомиссии отметили, что €600 млн Киеву передадут практически безусловно. В это же время вторую часть денег передадут, если Украина выполнит структурные маяки, согласованные с ЕС, и выполнит договоренности с МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания выделит Украине 88 млн фунтов стерлингов.

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