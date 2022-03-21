В Израиле заявили о прогрессе в переговорах между Украиной и РФ

В это же время в обсуждении есть несколько спорных вопросов.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и РФ. Его слова передает Reuters.

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В это же время Бенет признает, что "впереди еще долгий путь". Причиной является то, что в переговорном процессе еще существуют спорные вопросы.

"...некоторые из них фундаментальные", — добавил политик.

По словам главы израильского правительства, его страна и "другие друзья в мире" продолжат попытки преодолеть разрывы, а также положить конец войне.

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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не будет. Мол прогресса на переговорах между делегациями для этого пока недостаточно.

Но в это же время в Турции говорят о сближении между странами по важным вопросам.

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