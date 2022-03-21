Истребитель РФ пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши - Бутусов

По мнению украинского журналиста, оккупанты провоцируют столкновение с НАТО.

Истребитель-бомбардировщик РФ пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на данные украинских и польских радаров.

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По словам Бутусова, инцидент произошел сегодня, 21 марта, в 13:15. Журналист связывает запуск истребителя в Польшу с поддержкой польского руководства Украины, а также с заявлением поляков о возможной отправке миротворцев для обеспечения безопасности украинцев.

"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошёл сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей," - заявил Бутусов в Фейсбуке.

РФ провоцирует Польшу. / t.me/karpatska_sich

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Как отмечает Юрий, таким образом Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО.

Пока официальных комментариев от Польши или украинских силовых структур не последовало.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь российского президента заявил о невозможности на сегодняшний момент прямых переговоров президентов Украины и РФ. По словам Пескова, диалог двух делегаций пока не принес нужного прогресса.