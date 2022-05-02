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В Германии отказались комментировать слова Лаврова о евреях

Немцы назвали высказывания главы МИД РФ "абсурдными" настолько, что их нельзя комментировать
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Германии отказались комментировать слова Лаврова о евреях
Сергей Лавров - глава МИД РФ / EPA

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова настолько абсурдны, что их не нужно даже комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ.

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"Российская пропаганда, в которой в этом случае был задействован Лавров, не нуждается в дальнейшем комментировании. Это абсурдно", — заявил он.

Отметим, что высказывания Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь и что евреи являются самыми жесткими антисемитами, уже вызвало негодование в Израиле и в Украине. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что слова Лаврова – это проявление пещерного антисемитизма.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что путинская Россия является идеологической преемницей нацистской Германии.

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