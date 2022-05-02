В Германии отказались комментировать слова Лаврова о евреях

Немцы назвали высказывания главы МИД РФ "абсурдными" настолько, что их нельзя комментировать

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова настолько абсурдны, что их не нужно даже комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ.

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"Российская пропаганда, в которой в этом случае был задействован Лавров, не нуждается в дальнейшем комментировании. Это абсурдно", — заявил он.

Отметим, что высказывания Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь и что евреи являются самыми жесткими антисемитами, уже вызвало негодование в Израиле и в Украине. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что слова Лаврова – это проявление пещерного антисемитизма.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что путинская Россия является идеологической преемницей нацистской Германии.

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