Умер Горбачев: что о нем известно, фото

Биография Михаила Горбачева

Во вторник, 30 августа стало известно о том, что оборвалась жизнь первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Он скончался на 92 году жизни в московской Центральной клинической больнице. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Биография

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в крестьянской семье в Ставропольском крае. Его семье не удалось избежать сталинских репрессий. Так, его дед по материнской линии был арестован за троцкизм в 1937 году. Хотя обвинения оказались бессмысленными и его отпустили. У Горбачева уже тогда изменились взгляды о советской системе.

Еще в молодости он начал задумываться над тем, что советская система нуждается в коренных реформах.

Высшее образование Горбачев получал в МГУ имени Ломоносова, где учился на юридическом отделении. Окончив университет, начал работу в прокуратуре Ставрополя.

В 1952 году вступил в КПСС. До 1955 года он дослужился до должности первого секретаря Ставропольского крайкома, а в 1966 году стал первым секретарем горкома партии.

Михаил Горбачев / EPA / UPG

Пост секретаря ЦК КПСС Горбачев занял в 1978 году. А уже с 1980 года стал членом Политбюро.

В 1995 году он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, а в 1990 году Горбачева избрали президентом СССР, таким образом он одновременно занимал две высшие должности: президента и Генерального секретаря. Деятельность Горбачева в должности президента сопровождалась многочисленными экономическими, политическими реформами.

Во время переворота в 1991 году, Горбачева отстранили от власти, однако позже он вернулся и снова занял свой пост до распада Союза в декабре.

С 2000 года Горбачев возглавил РОСДП, а со следующего года – СДПР (был лидером партии до 2004).

Михаил Горбачев / EPA / UPG

Позиция Горбачева по поводу войны в Украине

Известно, что в 2014 году Михаил Сергеевич оправдывал оккупацию Крыма Россией и поддерживал Путина.

Он говорил, что нынешний глава Кремля "заслуженно имеет поддержку народа" и "лучше всех сейчас защищает интересы России".

В 2016 году Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет. В том же году он заявил, что считает возможным "добровольное" создание нового Союзного государства на месте СССР в тех же пределах и в том же составе.

В июле 2022 года журналист Алексей Венедиктов, бывший близкий друг Горбачева, заявил в интервью для Forbes, что тот ужасался, увидев, как российский диктатор Владимир Путин разрушил дело его жизни.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает [что происходит]. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – рассказал Венедиктов.

26 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны, в Горбачев-Фонде сделали заявление: "В связи с военной операцией России на Украине, начавшейся 24 февраля, мы заявляем о необходимости скорейшего прекращения военных действий и немедленного начала мирных переговоров. В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни".

От своего имени Горбачев ситуацию не комментировал.

Интересные факты

Михаил Горбачев / EPA / UPG

В 1990 году получил Нобелевскую премию за проведение мирного процесса в международном сообществе.

Горбачев всегда следил за новостями и читал по 12 газет и журналов в день. В его списке: "Коммерсант", "Русская газета", журнал The New Times и другие.

При Михаиле Горбаче Советский Союз впервые признал свою ответственность за Катынский расстрел, где было убито более 21 000 польских граждан.

После распада СССР Горбачев занимался литературным творчеством. Он написал и выпустил 6 книг.