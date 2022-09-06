У Путина отреагировали на нового премьера Британии

В Кремле не ждут от Лиз Трасс ничего хорошего для себя

После назначения Лиз Трасс премьер-министром Великобритании отношения между Лондоном и Москвой могут ухудшиться. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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"Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе", – заявил он.

Когда один из журналистов прямо поинтересовался у Пескова, возможно ли ухудшение российско-британских отношений, тот ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость" "иррациональных" шагов Лондона.

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"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", – считает Песков.

Напомним, вчера Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Британии. Формальное назначение должно состояться уже сегодня.

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