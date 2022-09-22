Президент Колумбии в ООН призвал мир легализовать кокаин

Лидер Колумбии уверен, что глобально уголь и нефть опаснее наркотиков

Президент Колумбии Густаво Петро призвал мировое сообщество прекратить войну с наркотиками и легализовать кокаин. Соответствующее заявление он сделал, выступая с трибуны на Генеральной ассамблее ООН, пишет CNN.

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По словам Петро, войну с наркотиками нужно прекратить, потому что она всё равно уже проиграна. К тому же, кокаин, по мнению колумбийского президента, приносит не больше вреда, чем "зависимость от иррациональных властей, прибыли и денег".

"Что ядовитее для человечества – кокаин, уголь или нефть?" – заявил Петро.

Лидер Колумбии подчеркнул, что передозировки кокаина убивают достаточно небольшое количество людей, тогда как нефть и уголь якобы "могут уничтожить все человечество".

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"Власти говорили, что кокаин является ядом и его нужно преследовать, хотя он влечет лишь минимальные смерти от передозировки… но уголь и нефть нужно защищать, даже если они могут уничтожить все человечество", — сказал он.

Отметим, что подобную риторику Петро продвигает достаточно давно, ссылаясь на то, что изнурительная 50-летняя война с наркокартелями в Латинской Америке так и не дала никакого результата.

Напомним, Зеленский предложил ООН "формулу мира". Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность, заявил президент.

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