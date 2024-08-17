Через одну из украинских тюрем прошли 320 пленных из Курщины - СМИ

Почти все пленные - срочники, только 20% назвались контрактниками или мобилизованными.

В течение последних 10 дней через одну из украинских тюрем прошли 320 захваченных в плен в Курской области РФ российских военных, направлявшихся в другие места содержания в Украине. Почти все они срочники, только 20% назвались контрактниками или мобилизованными, пишет The Washington Post со ссылкой на начальника тюрьмы, который говорил на условиях анонимности, чтобы гарантировать, что ее местонахождение не будет разглашено.

Когда на прошлой неделе Украина неожиданно вторглась в Курскую область, эти молодые, необученные призывники из городов, поселков и сел по всей России оказались на новой линии фронта и не были готовы ее защищать, констатирует издание.

«Мы ни в коем случае не хотели воевать. Нам обещали, что мы вообще не будем участвовать в боевых действиях. Но что-то пошло не так», - сказал журналистам 22-летний Николай из города Челябинск.

На вопрос, кто обещал, он ответил: «Президент Владимир Путин».

В статье объясняется, что Минобороны Украины позволило небольшой группе журналистов, в том числе из Washington Post, пообщаться с пленниками, которых содержали в тюрьме, при сохранении ее местонахождение в тайне. Сотрудники тюрьмы присутствовали в камерах во время общения, но не следили за разговорами, не вмешивались и не просматривали материалы перед публикацией.

Журналисты WP объяснили, кто они, сказали, что материал будет опубликован, и спросили у каждого пленника, с которым записывали интервью, хочет ли он говорить. Некоторые из них отказались, другие согласились, говорится в статье. Пленные говорили при условии, что будут называть только их имена,

WP пишет, что большинство из них остались невредимыми, несколько раненых, с которыми журналисты также пообщались, рассказали, как получили ранения в бою перед захватом в плен. Один из них сказал, что ранил себя сам, взорвав гранату, поскольку надеялся, что умрет и не попадет в плен. По его словам, украинские военные оказали ему первую медицинскую помощь, а затем эвакуировали в клинику, где ему сделали рентген и операцию, удалив осколки из ран.

По словам пленных, с ними хорошо обращались и оказали медицинскую помощь. Повязки раненых выглядели чистыми, также пленники сказали, что их кормят трижды в день и позволяют принимать душ. Журналисты WP слышали, как они обмениваются шутками с украинскими смотрителями. Также в статье говорится, что одновременно с журналистами пленных российских военных посетили сотрудники Красного Креста.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за результативные действия по пополнению обменного фонда.

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