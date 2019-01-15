Здание Лавры поджег пьяный бездомный

Полиция задержала подозреваемого и заверяет, что мастерскую на территории Киево-Печерской Лавры подожгли не из-за религии.

Здание на территории Лавры подожгли не из религиозных побуждений unn.com.ua

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания мастерской на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

Оказалось, здание, которое в данный момент не используется, поджег бездомный. "Это - 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании", - уточнил Крищенко.

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"Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - добавил начальник ГУ НП. Во время пожара, по его словам, никто не пострадал, при этом огнем повреждено 400 квадратных метров площади.

Бездомному, который поджег матрасы в здании на территории Лавры, грозит от трех до 10 лет unn.com.ua

"Проведен осмотр места происшествия, в результате которого не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей", - добавил Крищенко.

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Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 194 Криминального кодекса. Подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской Лавры загорелась крыша одного из зданий. Полиция открыла уголовное производство в связи с поджогом.