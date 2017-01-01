В ДТП в Киевской области погибли пять человек

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, один человек выжил.

Авто слетело в кювет под Яблоновкой, погибли пять человек rian.com.ua

В селе Яблоновка Киевской области в ночь на 8 марта в ДТП погибли пять человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"8 марта в 2 ч. 48 мин. в с. Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в тройном ДТП под Киевом погибли два человека.

Напомним, 2 марта полицейский сбил насмерть пешехода в Броварах. Позже оказалось, что старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet