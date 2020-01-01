Что происходит на блок-постах на въезде в Киев: Детали

На въездах в Киев установлено 9 блок-постов для температурного скрининга.

16 апреля на въездах в Киев установили 9 блок-постов, на которых дежурят медики, сотрудники МЧС и Нацгвардии. Температурный скрининг применяют к пассажирам всех авто, в которых находятся трое и больше людей. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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“На въезде в Киев начали мерить температуру. Таких пунктов на въезде в город 9. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции и ГСЧС. Сейчас на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом, придется потерпеть. Такие меры мы планируем проводить до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильна, то такое ограничение может быть снято“, - отметил Пантелеев.

КГГА

В свою очередь руководитель Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук рассказал, что в случае повышенной температуры до 37,5 - человека отправляют на самоизоляцию, если же температура выше 38 - вызывают скорую для госпитализации. При необходимости на блок-пост отпраяют ближайший автомобиль скорой помощи. В некоторых случаях медики будут делать экспресс-тесты на COVID-19.

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“Если человека отправляют на самоизоляцию, то он заполняет соответствующие документы, у него берут данные о месте жительства и контактные телефоны. В дальнейшем с такими людьми работает контактный центр КГГА и выясняет, как они выполняют мероприятия по самоизоляции“, - отметил Ткачук.





Издание “Страна“ сообщает, что дежурные на блок-постах медики оснащены защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. При этом в разговоре с журналистами медики жалуются на плохую организацию процесса и нехватку людей для скрининга.

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“У нас все как обычно, вчера сказали - сегодня сделайте. Если бы хотя бы за неделю предупредили, можно было все нормально организовать. А так на ходу думаем, как правильно сделать. Не успели медиков на дежурства понаходить, их по всему Киеву не хватает. Каждый медик на вес золота. Вот нас тут двое будет, каждый день, по 12 часов дежурить будем. С 8 утра до 8 вечера смена. И на основную работу потом ехать. Нас от основной работы никто же не освободил. Мы, врачи, конечно, патриоты. Но откровенно скажем, так работать круглые сутки - это тяжело. Отдохнуть же тоже как-то надо. Доплат никаких нет, потом обещают по факту. Завтра будем решать вопрос, чтобы добавили людей. Два человека на один КПП- это очень мало“, - рассказал доктор киевского городского лабораторного центра Алексей Владимирович.

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На блок-постах также возникают проблемы с термометрами. Так, в некоторых случаях скрининг показывает аномально низкую температуру у тестируемых.



“Остановили мерседес-спринтер, потому что думали, там много людей в салоне. Оказалось только двое. Но водитель и пассажир согласились пройти тестирование. Термометр показал у водителя 32,7, у пассажирки - 34,2“, - сообщил врач Владимир Олабин.

Еще одна проблема температурного скрининга - пробки. Практически возле всех блок-постах образовались большие скопления автомобилей. Правоохранителям даже пришлось снять пост на Бориспольском шоссе, иначе по словам полицейских, “пробки будут до Полтавы“. При этом в полиции заявили, что все же вернут блок-пост.

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Напомним, сегодня утром на въездах в Киев установили блок-посты.

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