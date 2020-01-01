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В Киеве икону XVIII века отправили по почте как "планшет"

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Культурную ценность пытались переправить в Беларусь.
Икону отправили на экспертизу
Икону отправили на экспертизу
facebook.com/KYIVcustomsUA

Факт контрабанды засекли на Киевской таможне. Так, во время проверки там обнаружили уникальную икону, предварительно отнесенную к концу XVIII – началу XIX века.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети.

Предмет старины пытался отправить за границу житель Волыни. Он замаскировал ее в посылке, отметив в декларации, что это планшет. Международным почтовым отправлением артефакт должен был отбыть в Беларусь.

Судя по внешним повреждениям, владелец пытался кустарно реставрировать икону. У нее местами стерлось живописное покрытие и оказался частично утерян левкас, - отмечает погранслужба.

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Икону изъяли. Чтобы подтвердить ее историческо-культурную ценность, отдали на экспертизу.

Сотрудники таможни добавили, что культурные ценности без свидетельства вывозить нельзя. Кроме того, посылку подобного содержания необходимо вносить в декларацию, чего в этом случае сделано не было.

Вывоз ценностей без свидетельства в Украине запрещен
Вывоз ценностей без свидетельства в Украине запрещен
facebook.com/KYIVcustomsUA

Напомним, ранее мы писали, что в Закарпатье задержали микроавтобус со старинными иконами и картинами.

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Теги: Икона, таможня, Госпогранслужба, экспертиза, Беларусь, культурные ценности, почта, посылка, контрабанда
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