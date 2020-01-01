Беспорядки возле ОП: следователи открыли еще одно дело

Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи открыли еще одно уголовное производство по факту событий на акции под Офисом президента 20 марта – за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

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В частности, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

“Каждый участник мероприятия, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность по закону“, - говорится в сообщении.

Ранее полиция по факту событий возле Офиса президента открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку бывшего лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в ОП петарды, подожгли табличку, а также повредили двери.

Между тем, сегодня следователи полиции по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в хулиганстве одному из организаторов беспорядков возле Офиса президента в Киеве.