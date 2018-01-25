Волкер объяснил, что дает принятый Радой закон о Донбассе

То, что происходит четвертый год на востоке Украины, теперь можно назвать - по крайней мере неформально - вторжением РФ и оккупацией, заявил дипломат.

Недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе, который еще должен подписать президент, “вряд ли что-то меняет“ в контексте того, что происходит на востоке Украины: он лишь упорядочивает некоторые важные моменты. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Радио Свобода.

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“Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Так что не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось АТО а это настоящая военная операция для защиты страны“, - изложил он свое видение ситуации.