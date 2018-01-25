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Волкер объяснил, что дает принятый Радой закон о Донбассе

Комментариев: 3
То, что происходит четвертый год на востоке Украины, теперь можно назвать - по крайней мере неформально - вторжением РФ и оккупацией, заявил дипломат.
Волкер: Закон о Донбассе упорядочивает военную операцию
Волкер: Закон о Донбассе упорядочивает военную операцию

Недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе, который еще должен подписать президент, “вряд ли что-то меняет“ в контексте того, что происходит на востоке Украины: он лишь упорядочивает некоторые важные моменты. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Радио Свобода.

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“Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Так что не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось АТО а это настоящая военная операция для защиты страны“, - изложил он свое видение ситуации.

По словам американского дипломата, который за последние полгода уже шесть раз посещал Украину, закон формализует права украинцев, проживающих в оккупации.

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“И это также важно. А то, что там нет упоминания о “Минске“, не означает, что он противоречит ему. Украина является участником минских соглашений, участвует в контактной группе каждые несколько недель. Она приняла закон о спецстатусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Украина придерживается соглашения. Нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть“, - подчеркнул он.

Волкер упомянул, что для России важно продемонстрировать, что она защищает русскоязычное население.

“Им важно, чтобы Россию воспринимали как мощную силу. Но и большая сила может способствовать миру. И лучший способ защитить русскоязычных - дать им жить в мире. А для этого нужно прекратить конфликт“, - отметил дипломат.

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Напомним, что Волкер за последнюю неделю встретился не только с президентом Петром Порошенко и секретарем СНБО Александром Турчиновым, но и с оппозиционерами - Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным.

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Теги: Волкер, закон о Донбассе, Донбасс, спецпредставитель США
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Комментариев (3)
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Peyot    25.01.2018, 11:15
Оценка:  +4
Peyot
Последние шаги США дают понять рф одно... что если им санкций мало и они не уймутся то их можно и силой унять. Причем не своими руками(что бы не развязывать ядерную войну) а просто дав украинцам металоискатели в Карпатских шахтах поискать томогавки джавелины и ударные дроны...
ВасяизИваново    25.01.2018, 13:16
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Peyot, а в атаку под шквальным пулеметным огнем в первой цепи пойдешь?
AloneInNight    25.01.2018, 13:19
Оценка:  0
AloneInNight
Вы пишете, как человек, убивший не одного украинского военного на Донбассе?
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