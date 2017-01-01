Итоги 14 февраля: Задержание Труханова и уступки Венгрии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 14 февраля:

Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

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Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили удостоверение личности. Политик отметил, что это документ, дающий право на проживание и работу в Евросоюзе.

Он направил иск в суд, чтобы признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о его реадмиссии.

НАБУ задержало мэра Одессы и его заместителя

НАБУ задержало в аэропорту Борисполь мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Чиновников подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Показания экс-депутата Госдумы по делу Януковича

Во время допроса в Оболонском райсуде Киева экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, как Россия через Януковича финансировала сепаратистов на Донбассе, а также как Путин организовал аннексию Крыма.

Пономарев заявил, что миллиарды, выданные Украине в виде облигаций, являлись чистым подкупом.



НАТО утвердило создание двух новых штабов

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур. Альянс создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Также будет создано новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

В Кремле подтвердили разговор Порошенко и Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник, 12 февраля, по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Петра Порошенко.

По данным Кремля, Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой в Подмосковье и обсудил обмен пленными.

Украина пошла навстречу Венгрии по языковому вопросу

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В Украине продлили переходный период для введения “языковой“ статьи закона Об образовании для национальных меньшинств.

Отмечается, что у детей из национальных меньшинств и их родителей будет больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов. Переходный период продлится до 2023 года.

Бывший ученик открыл стрельбу в американской школе

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В школе города Паркланд на юге Флориды произошла стрельба. В результате инцидента 17 человек погибли и около 20 получили ранения.

Полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался бывший ученик, которого отчислили за нарушения дисциплины.