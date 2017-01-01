Савченко прилетела в Киев из Мюнхена

Народного депутата, которая накануне допроса в ГПУ покинула территорию Украины, видели в аэропорту Мюнхена, а позже в столичном Борисполе.

Народный депутат Надежда Савченко была замечена в аэропорту Мюнхена в среду, 14 марта, на пути в Киев. Об этом Корреспондент.net сообщила Яната Попович, которая летела с нардепом одним рейсом.

Попович рассказала, что заметила Савченко в месте для курения мюнхенского аэропорта с пивом. Она также указала, что нардеп летела эконом классом и в самолете ее узнали и даже здоровались.

Фото: Яната Попович Надежда Савченко в аэропорту Борисполь

Позже информацию о прибытии Савченко в Украину подтвердили журналисты других изданий.

Фото: Аркадий Манн, Изым Каумбаев/Страна.ua Надежда Савченко в аэропорту Борисполь

Напомним, СБУ направила Савченко вызовы на допрос 13 и 15 марта по делу Владимира Рубана.

Нардеп в свою очередь информировала, что будет находиться в Страсбурге с рабочей поездкой до 16 марта. Также она отметила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

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