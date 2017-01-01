Савченко прилетела в Киев из Мюнхена
Народный депутат Надежда Савченко была замечена в аэропорту Мюнхена в среду, 14 марта, на пути в Киев. Об этом Корреспондент.net сообщила Яната Попович, которая летела с нардепом одним рейсом.
Попович рассказала, что заметила Савченко в месте для курения мюнхенского аэропорта с пивом. Она также указала, что нардеп летела эконом классом и в самолете ее узнали и даже здоровались.
Позже информацию о прибытии Савченко в Украину подтвердили журналисты других изданий.
Напомним, СБУ направила Савченко вызовы на допрос 13 и 15 марта по делу Владимира Рубана.
Нардеп в свою очередь информировала, что будет находиться в Страсбурге с рабочей поездкой до 16 марта. Также она отметила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet