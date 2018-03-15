Луценко: Савченко готовила теракт в Верховной Раде

Генеральный прокурор заявил о намерении добиться задержания и ареста Савченко.

В четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде. По словам Луценко, в планы Савченко входил и обстрел зал заседаний из минометов, взрывы в правительственной ложе парламента и из автоматов добивать выживших, пишет LB.ua.

“У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет“, - заявил он.

Генпрокурор намерен внеси в парламент представление на Савченко, чтобы депутаты разрешили ГПУ привлечь свою коллегу к уголовной ответственности.

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Напомним, 15 марта Савченко заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию Президента Верховную Раду. Она также сказала, что видела, как во время Майдана Андрей Парубий передавал оружие в гостиницу Украина.

Напомним, Савченко поддерживает переговорщика Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия. Рубану Ему вменяют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК. Рубан якобы готовил теракты против Порошенко, Авакова, Турчинова.