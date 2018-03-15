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Луценко: Савченко готовила теракт в Верховной Раде

Комментариев: 9
Генеральный прокурор заявил о намерении добиться задержания и ареста Савченко.
Луценко утверждает что Савченко планировала теракты
Луценко утверждает что Савченко планировала теракты
ukraina.ru

В четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде. По словам Луценко, в планы Савченко входил и обстрел зал заседаний из минометов, взрывы в правительственной ложе парламента и из автоматов добивать выживших, пишет LB.ua.

“У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет“, - заявил он.

Генпрокурор намерен внеси в парламент представление на Савченко, чтобы депутаты разрешили ГПУ привлечь свою коллегу к уголовной ответственности.

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Напомним, 15 марта Савченко заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию Президента Верховную Раду. Она также сказала, что видела, как во время Майдана Андрей Парубий передавал оружие в гостиницу Украина.

Напомним, Савченко поддерживает переговорщика Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия. Рубану Ему вменяют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК. Рубан якобы готовил теракты против Порошенко, Авакова, Турчинова.

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Теги: Савченко, Луценко, теракт, Верховная Рада. депутаты, ГПУ
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Комментариев (12)
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Grantz    15.03.2018, 12:47
Оценка:  0
Grantz
Якщо це правда, що планувала, тоді дуже шкода, що у неї не вийшло.
ОлегП    15.03.2018, 12:46
Оценка:  +1
ОлегП
Юра совсем плохой. Алкоголь убил мозг. Вызывайте санитаров.
Mr.rew    15.03.2018, 12:44
Оценка:  +3
Mr.rew
Ребята , это уже даже не смешно . Как же с нас все вокруг угарают наверное ...
А "снежком"она в Раде не торговала?
strelkov    15.03.2018, 12:41
Оценка:  +3
strelkov
Говорит Луценко и сам верит в то, что говорит. А я лично ни слова не верю этому имбицилу!
zuev_v    15.03.2018, 12:36
Оценка:  +6
zuev_v
аахах обстрел из минометов? он вообще понимает принцип миномета и как он стреляет, как им можно в помещении выстрелить,он же в потолок будет стрелять...ахах капец Савченко боевик)
slocum    15.03.2018, 12:41
Оценка:  0
slocum
Так он не про стрельбу из минометов в зале говорит , когда еще Рубана обсуждали, что речь шла об обстреле парламентами минами, чтобы обрушить купол.
designandrey65    15.03.2018, 12:35
Оценка:  +8
designandrey65
И танками и танками еще давить... блин какой бред..
Коцман_Бобза    15.03.2018, 12:33
Оценка:  +9
Коцман_Бобза
Ну и пусть бы сделала. Большинство жителей Украины это ничуть не огорчило бы. Как минимум.
Irena    15.03.2018, 12:29
Оценка:  +11
Irena
Что-то эти разоблачения сильно напоминают 37 год. Зачем повторяться
AdonayElohimov    15.03.2018, 12:28
Оценка:  +8
AdonayElohimov
Эпического залета в раду на вертолете еще не хватает)))
Irena    15.03.2018, 12:32
Оценка:  +8
Irena
В сообщниках Чип и Дэйл, они должны будут вести корректировку огня
justices    15.03.2018, 12:26
Оценка:  -1
justices
Савченко - робот ебобот какой- то, дед мороз из футурамы!
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