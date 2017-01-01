Он мне не начальник - Аваков о Порошенко

Аваков считает, что было бы правильно если бы Порошенко отказался от части полномочий в пользу полноценной парламентской республики.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не является подчиненным президента и у него нет войны с главой государства.

Об этом министр МВД заявил в интервью LIGA.net.

“Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти... Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента“, - сказал Аваков.

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Он также отметил, что есть много заинтересованных сторон в раскачивании ситуации в стране и в отношениях между МВД и властью.

“Еще есть люди из-за поребрика, которые постоянно поджаривают на сковороде любую спорную ситуацию в Украине и в нашей политике. Есть много политических идиотов внутри страны. Еще есть более сотни воров в законе, которым МВД перешло дорогу, которым мы объявили войну. Много кто есть... Все эти люди заинтересованы, чтобы МВД исчезло с их пути и используют все средства, включая не слишком чистоплотные СМИ и все институты власти“, - уточнил министр.

Аваков также выразил мнение, что президенту Порошенко стоило бы согласился на парламентскую республику в ущерб части своих полномочий. По его мнению, такой шаг устранил бы дуализм власти и уменьшил бы количество “группировок“, которые за нее борятся.

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“Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты - наряду с другими“, - сказал он.

Министр считает, что “это будет правильно и красиво“ если президент Порошенко откажется от части полномочий в пользу полноценной парламентской республики.

Напомним, 3 апреля в России открыли уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Позднее, Аваков тремя словами ответил Следственному комитету РФ на открытое дело против него.