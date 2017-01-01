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Он мне не начальник - Аваков о Порошенко

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Аваков считает, что было бы правильно если бы Порошенко отказался от части полномочий в пользу полноценной парламентской республики.
Аваков уверен, что Порошенко может устранить дуализм власти
Аваков уверен, что Порошенко может устранить дуализм власти
УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не является подчиненным президента и у него нет войны с главой государства.

Об этом министр МВД заявил в интервью LIGA.net.

“Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти... Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента“, - сказал Аваков.

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Он также отметил, что есть много заинтересованных сторон в раскачивании ситуации в стране и в отношениях между МВД и властью.

“Еще есть люди из-за поребрика, которые постоянно поджаривают на сковороде любую спорную ситуацию в Украине и в нашей политике. Есть много политических идиотов внутри страны. Еще есть более сотни воров в законе, которым МВД перешло дорогу, которым мы объявили войну. Много кто есть... Все эти люди заинтересованы, чтобы МВД исчезло с их пути и используют все средства, включая не слишком чистоплотные СМИ и все институты власти“, - уточнил министр.

Аваков также выразил мнение, что президенту Порошенко стоило бы согласился на парламентскую республику в ущерб части своих полномочий. По его мнению, такой шаг устранил бы дуализм власти и уменьшил бы количество “группировок“, которые за нее борятся.

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“Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты - наряду с другими“, - сказал он.

Министр считает, что “это будет правильно и красиво“ если президент Порошенко откажется от части полномочий в пользу полноценной парламентской республики.

Напомним, 3 апреля в России открыли уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Позднее, Аваков тремя словами ответил Следственному комитету РФ на открытое дело против него.

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Теги: Аваков, Порошенко
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