Рада поддержала обращение к Варфоломею об автокефалии для Украины

Объединенная украинская православная церковь может стать самой большой во всем православном мире.

Украина уже не первый раз просит о предоставлении автокефалии православной церкви president.gov.ua

В четверг, 19 апреля, в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко выступил, рассказав о необходимости направления официального обращения к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Депутаты проголосовали 268 голосами за проект постановления №8284 в поддержку обращения президента Украины к константинопольскому патриарху.

Об этом сообщает Lb.ua.

Читай также: Священник УПЦ МП из Запорожья объяснил отказ отпевать ребенка

“Как глава государства Украина, представляющий ее граждан - в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру - прошу Вас предоставить Томос об автокефалии православной Церкви в Украине. Этот долгожданный документ станет не только торжеством Православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры“, - говорится в обращении Петра Порошенко.

В пояснительной записке напоминается, что 16 июня 2016 года Верховная Рада уже направляла обращение к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине. Однако за прошедшие два года стремление к созданию единой поместной церкви в Украине значительно усилилось.

Президент отметил, что только Варфоломей имеет каноничное право и законную власть решать такого рода вопросы, и на него “вся наша нация смотрит с благоговением и надеждой“.

Читай также: Запорожского священника лишили прихода за молитвы о победе ВСУ на Донбассе

“Роль Московского патриархата все все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на востоке нашей страны. В таких условиях украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признания ее автокефалии“, - говорится в документе.

Стоит отметить, что президент во время выступления в Верховной Раде заверил, что поместная церковь не нарушает конституционного права свободы веросповедания, передают Буквы.

Как сообщалось, 17 апреля Порошенко анонсировал создание церкви, признаваемой Константинополем.

Представитель УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич, отметил, что вопросы церкви не относятся к компетенции органов государственной власти. По его мнению, просто власть хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок.

Напомним еще 2012 году Патриарх Филарет комментировал, почему Константинополь тогда отказался дать УПЦ КП автокефалию.