Боевики усиливают передовые позиции и строят третюю линию обороны - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжает создание так называемой третьей линии обороны.

Боевики усиливают фортификационное оборудование передовых позиций и строят третью линию обороны. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает издание Укринформ со ссылкой на представителя Министерства обороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

"По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны", – отметил Гуцуляк.

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Также сообщается, что оккупационная власть обязала местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения оккупантов строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, под видом инициативы "общественных организаций" с местного населения осуществляется сбор продуктов питания для боевиков.

Ранее в Штабе заявили, что за минувшие сутки в зоне АТО один боец погиб и один был ранен.



