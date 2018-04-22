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УПЦ МП: Порошенко и Рада превысили власть

Комментариев: 8
В Московском патриархате УПЦ напомнили, что по Конституции церковь отделена от государства, поэтому представители власти не должны заниматься вопросом автокефалии.
В УПЦ МП ожидаемо против автокефалии
В УПЦ МП ожидаемо против автокефалии
EPA/UPG

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что президент Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть, вмешиваясь в дела церкви. Об этом говорится в  заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

“Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела“, - говорится в заявлении.

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В УПЦ МП напомнили, что статья 35 Конституции предусматривает отделение церкви от государства, поэтому инициатива со стороны власти является вмешательством в церковные дела.

В заявлении говорится, что власти просят предоставить томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Поэтому в Московском патриархате УПЦ считают, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, а после этого задавать вопросы об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и  принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

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В Кремле прокомментировали идею поместной церкви в Украине. Дмитрий Песков считает, что это способствует “расколу“.

 

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Теги: УПЦ МП, церковь, власть, автокефалия, Верховная Рада
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Комментариев (8)
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Конфузий    22.04.2018, 11:15
Оценка:  0
Конфузий
На самом деле вопрос с церковью поднят Порошенко для того, чтобы отодвинуть на второй план Онищенко. И МП в этом подыгрывает Порошенко. Делайте выводы.
Ivanez    22.04.2018, 10:39
Оценка:  +1
Ivanez
Ваше дело подаяние собирать, а не в политику лезть
Конфузий    22.04.2018, 10:42
Оценка:  -1
Конфузий
Их дело - стяжание Духа Святого и духовный подвиг. А подаяние - сугубо добровольное дело всех желающих.
Конфузий    22.04.2018, 10:35
Оценка:  -1
Конфузий
Христианская церковь это не более чем финансовая пирамида. И относиться к ней нужно соответственно.
doc1    22.04.2018, 10:35
Оценка:  0
doc1
Так смешно когда мацковские холуи в рясах говорят о конституции и законах
Конфузий    22.04.2018, 10:36
Оценка:  0
Конфузий
Они занимаются привычным для себя делом - манипуляцией сознания.
ЗовПрироды    22.04.2018, 10:28
Оценка:  0
ЗовПрироды
Московским попам пора паковать чемоданы и валить домой на московию, пока туда еще хоть как то ходят поезда .
Конфузий    22.04.2018, 10:18
Оценка:  +1
Конфузий
По Конституции церковные праздники не должны иметь статус государственных. Почему МП об этом молчит и не требует отменить это беззаконие? Они вспоминают про Конституцию только тогда, когда им это выгодно?
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