УПЦ МП: Порошенко и Рада превысили власть

В Московском патриархате УПЦ напомнили, что по Конституции церковь отделена от государства, поэтому представители власти не должны заниматься вопросом автокефалии.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что президент Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть, вмешиваясь в дела церкви. Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

“Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела“, - говорится в заявлении.

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В УПЦ МП напомнили, что статья 35 Конституции предусматривает отделение церкви от государства, поэтому инициатива со стороны власти является вмешательством в церковные дела.

В заявлении говорится, что власти просят предоставить томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Поэтому в Московском патриархате УПЦ считают, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, а после этого задавать вопросы об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

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В Кремле прокомментировали идею поместной церкви в Украине. Дмитрий Песков считает, что это способствует “расколу“.



