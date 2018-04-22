У Варфоломея уточнили ответ на обращение об автокефалии

Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея провел свое очередное заседание 19 апреля и 20 апреля.

Вселенский патриархат рассмотрел письмо об автокефалии для Украины. Об этом сообщается в заявлении на сайте Вселенского Патриархата в воскресенье, 22 апреля.

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“Священный и Святой Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое состоялось в четверг, 19 апреля и в пятницу, 20 апреля. Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения“, - говорится в сообщении.

В частности, патриарх рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, “получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы православных украинцев, ходатайство о предоставлении автокефалии“.

После патриархат принял решение тесно обсудить и скоординировать действия по этому вопросу с другими православными церквями.

Журналист Виктор Трегубов предоставил полный перевод заявления Вселенского патриархата:

“В соответствии со Святыми и Священными Канонами, равно как и со столетним церковным порядком и Священным Преданием, Вселенский патриархат печется о сохранении всеправославного единства и заботится о православных церквях по всему миру - особенно об украинском православном народе, что получил спасительную веру Христа и святое крещение из Константинополя. Посему, как истинная Церковь-мать, мы изучили обстоятельства, относящиеся к церковной ситуации в Украине, как уже делали на предыдущих заседаниях Синода, и рассмотрели - полученную от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы украинских православных христиан - петицию с просьбой о афтокефалии, решив тесно общаться и координировать свои действия по этому вопросу с православными Церквями-сестрами“.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

В Кремле негативно отреагировали на идею автокефалии. Также ожидаемо против такой инициативы УПЦ МП, которая считает, ВР и президент превышают свои полномочия.