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Под Львовом мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи

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Всего 2 мая от укусов змей в области пострадали двое местных жителей.
Сейчас участились случаи нападения змей на людей
Сейчас участились случаи нападения змей на людей
dv-gazeta.info

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Во Львовской области 2 мая от укусов змей пострадали двое местных жителей, один из них - пятилетний мальчик, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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5-летнего мальчика из Львова госпитализировали с диагнозом - укус змеи правой руки. Состояние ребенка - средней тяжести.

Также 44-летний житель села Шегини Мостиского района попал в реанимацию после укуса змеи в палец. Он также в состоянии средней степени тяжести находится в реанимационном отделении Мостисской ЦРБ.

Как сообщалось 17 апреля, в детсад под Полтавой вызвали спасателей ГСЧС - в здании завелись змеи.

 

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Теги: змеи, животные, Львовская область
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