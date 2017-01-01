Мелкая месть: Найем прокомментировал освобождение Саитова и угрозы в свой адрес

Народный депутат Мустафа Найем считает освобождение Магомеда-Амина Саитова "мелкой местью" Азербайджана.

Во вторник, 8 мая, избитый на Бессарабке парламентарий Мустафа Найем прокомментировал освобождение напавшего на него чеченца в Азербайджане и рассказал о своем самочувствии. Найем считает, что освобождение Магомеда-Амина Саитова – это мелкая месть Азербайджана. Своей точкой зрения депутат поделился в Facebook.

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“В любом случае остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявляемые ему обвинения. Видимо, сказываются особенности просоветского синдрома и мелкая месть за невиданных Украиной оппозиционеров“ - написал пострадавший депутат.

Нардеп также заявил, что получает письма с угрозами, в которых неизвестные требуют “угомониться“ и забрать заявление. В связи с этим он попросил государственную охрану, которую уже предоставила полиция.

“Я не стану повторять тут сами угрозы мне и моим родственникам; оперативно определить точно, от кого они поступают, невозможно. В любом случае, пугать бессмысленно, с нервами у меня все в порядке. Все письма и материалы мы передаем следствию“, – заявил Найем.

По словам нардепа, ряд прокуроров Шевченковского района состоят в “тесной дружеской связи“ со сбежавшим подозреваемым. Один якобы является родственником их партнера по бизнесу, а второй недавно встречался с родственниками беглеца.

“Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся“, - заверил он.

Поделился депутат и информацией о своем самочувствии. По его словам, ему все еще больно говорить, читать и писать. Он предпочитает давать интервью по телефону, а журналистов с камерами не пускает к себе в палату. “Во рту – минитрактор, а улыбкой можно пугать детей“ - так охарактеризовал свое состояние нардеп.

“ДЛЯ СМИ. Друзья, комментарии я даю мало и по телефону не от вредности, а, во-первых, потому что говорить долго все еще больно, а, во-вторых, совсем не планировал появляться на публике в образе Кати Пушкаревой, если вы понимаете, о чем я. У кого есть сомнения, приходите в гости, и убедитесь сами, но без камер“ – написал Найем.

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Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться.

Также напомним, что в понедельник, 7 мая, появилась информация, что в Азербайджане отпущен на свободу чеченец по имени Магомед-Амин Саитов, избивший Найема.