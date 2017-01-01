Геращенко рассказал, как удалось убежать напавшему на Найема

Геращенко считает, что нападавшего должны объявить в розыск Интерпола.

По мнению Геращенко, у Саитова есть лишь два варианта kp.ua

Народный депутат и экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, как бежал нападавший на депутата Мустафу Найема и заявил, что Саитов будет объявлен в международный розыск.

Об этом он написал в Facebook.

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Геращенко отметил, что правоохранители могли сразу задержать нападавшего, если бы сразу знали его имя, а не только номер авто, и Саитов не знал бы, что избил депутата.

Политик поминутно расписал события после избиения.

“Примерно в 17:20 - 17:23 началась словесная перепалка по поводу нарушений ПДД автомобилем Мерседес, которая переросла в драку и избиение Мустафы Найема. В 17:27 поступил звонок в дежурную часть полиции о том, что в районе Бессарабки происходит драка. В 17:35, по имеющейся у меня информации, четвертый участник избиения - Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р. купил себе через Интернет билет на рейс Киев-Баку на 21:00. В 19:40 он прошел пограничный контроль и в 21:00 самолет взлетел и взял курс на Баку“, - написал Геращенко, отметив, что теперь Саитова объявят в розыск Интерпола.

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Он добавил, что у Саитова есть лишь два варианта.

“Или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине и никогда не посещать США, ЕС и другие цивилизованные страны. Или сдаться властям Украины, попросить прощения и помириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и в таком случае получить в приговоре суда -минимальное наказание по согласию потерпевшего“, - отметил Геращенко.

Напомним, 1 мая пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что мужчина, который причинил Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента.

После, Шевченковское райуправление полиции Киева объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова, которому инкриминируется две статьи. Также, прокуратура Киева объявила подозрения задержанным по делу об избиении народного депутата.