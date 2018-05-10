РосСМИ назвали дату открытия Крымского моста

Вероятнее всего, открытие состоится 15-16 мая. Точная дата зависит от рабочего графика президента страны-агрессора.

В числе первых по мосту проедут сотни байкеров из Ночных волков most.life

Власти страны-агрессора проведут торжественное открытие Крымского моста 15 или 16 мая.

Торжественная церемония обязательно пройдет с участием Владимира Путина, однако точная дата зависит от графика президента РФ, сообщает Газете.Ru со ссылкой на два информированных источника.

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“Торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив, который строители сумели сдать на полгода раньше намеченного срока, с большой долей вероятности пройдет 15 мая с участием президента России Владимира Путина. Если глава государства по каким-то причинам в этот день будет занят, то церемонию проведут 16 мая“, - пишет издание.

Отмечается, что церемония скорее всего будет сопровождаться перерезанием красной ленточки на середине моста, в центральном арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита.

Также сообщается, что в числе первых по мосту проедут сотни байкеров из мотоклуба “Ночные волки“, ожидается, что колонны байкеров из оккупированного Крыма и остальных регионов РФ встретятся на самом мосту. Всего в акции могут принять участие около 500 байкеров.

Напомним, 7 мая россияне освятили Керченский пролив с гигантского аэростата Россия. Ранее, 4 мая, завершение работ по строительству автомобильного и ж/д моста из Таманского полуострова РФ в оккупированный Крым формально перенесли более чем на год.

До этого, 1 мая, сообщалось, что одна из опор Керченского моста дала трещины.