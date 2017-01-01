Без Путина. Зачем встречалась Нормандская тройка

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Германии с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Говорили о Донбассе, Северном потоке-2 и России.

Нормандский формат на уровне глав государств – Германии, Франции, Украины и России – в последний раз собирался в октябре 2016 года в Берлине. После этого в Европе началась череда выборов, прошло переизбрание Владимира Путина и в России. То есть участникам Нормандского формата было не до украинских проблем.

Накануне данную переговорную концепцию попытались перезапустить на встрече в Германии. Путина не позвали, но Петр Порошенко согласовал позицию по основным вопросом с европейскими лидерами.

О чем говорили, разбирался Корреспондент.net.

О России и Донбассе

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Порошенко встретился с лидерами Германии и Франции в преддверии их переговоров с Путиным. 18 и 23 мая состоятся встречи с президентом России у Меркель и у Макрона соответственно.

“Четко согласовали и скоординировали те шаги, повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание норманнского формата ... чтобы качественно подготовить повестку дня и провести эффективные переговоры в указанном формате“, - сказал Порошенко.

Он добавил, что наиболее вероятно, эта встреча состоится в Париже, в начале июня.

Порошенко также добавил, что на встрече 10 мая обсудили вопросы санкций, миротворцев и освобождения заложников.

“Тщательно обсудили политику санкций. Санкции будут продлены. И введены новые, дополнительные санкции особенно для тех, кто принимал участие в организации и проведении незаконных выборов в Крыму“, - сказал глава государства.

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Также говорили об эскалации конфликта со стороны РФ против Украины. Порошенко отметил, что подробно проинформировал о потерях на востоке.

“Мы тщательно обсудили наши шаги, дорожную карту имплементации минских договоренностей, обязательно с использованием элемента миротворцев. Мы подчеркиваем, что компонент безопасности невозможно выполнить без миротворческой миссии“, - сказал Порошенко.

Вопрос Донбасса - один из немногих, которые упомянула в своем выступлении после переговоров Ангела Меркель, охарактеризовавшая переговоры достаточно кратко – “хорошие”. “Мы и дальше будем прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и независимости Украины“, — сказала канцлер Германии.

О Северном потоке-2

Строительство российского газопровода болезненная тема для Украины. А Германия наоборот поддерживает проект.

“Это составляет чрезвычайно большую опасность – не только для Украины, и не только финансовую. Это опасность и геостратегическая, и оборонная“, – заявил Порошенко.

“Газотранспортная система Украины, если хотите – это также один из элементов сдерживания агрессора. И невозможно безответственно относиться к этой важнейшей функции. И мне приятно, что мы сейчас имеем широкую поддержку в Европейском Союзе ...“, – отметил он.



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“И в составе делегации мы делаем все возможное, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать “Северный поток“ как элемент гибридной агрессии не только против Украины, но и против всей Европы“, – добавил Порошенко.

По мнению политолога Вадима Карасева, Северный поток обсуждали вскользь: “По этому предмету несколько недель назад Порошенко встречался с Меркель. Тогда немецкая сторона признала, что Северный поток - не только коммерческий проект, но в нем присутствует политический подтекст. Тогда же было озвучено, что должны быть гарантии прокачки российского газа украинской ГТС. То есть все дипломатические и экономические бонусы Украина уже сняла в этом вопросе”.

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Визит Порошенко в Германию не остановит строительство Северного Потока – 2, считает эксперт международник Андрей Бузаров.

“Визит Порошенко в Германию на строительство Северного Потока – 2 уже не может никак повлиять, так как для всех очевидно, что уже все главные решения по потоку приняты”,- полагает Бузаров.

Просто сверка позиций?

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Эксперт по международным вопросам Анна Шелест считает, что встречу можно в определенной степени рассматривать как “сверку часов“.

“Никто не говорил о том, что должны быть приняты какие-то решения. Позиции Франции и Германии нам известны по ситуации на востоке. Параллельно пытались проговорить вопрос “Северного потока“, но здесь решение зависит не только от канцлера. Здесь однозначной оценки успешности мы поставить не сможем“, - заключила она.

По мнению Андрея Бузарова от Германии и Франции мало, что зависит в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и возможного введения миротворцев.

“Визит Порошенко в Германию на строительство Северного Потока – 2 уже не может никак повлиять, так как для всех очевидно, что уже все главные решения по потоку приняты“,- сказал Бузаров.

По его словам, во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Порошенко будут обсуждаться разные форматы введения миротворцев. “Здесь главными остаются США и РФ, которые пока не выработали общую позицию по вышеуказанному вопросу”, - считает эксперт.

Возможно, до предполагаемой встречи полного состава Нормандского формата в начале июня удастся наработать какие-то решения. Во всяком случае Порошенко на это надеется.

Президент отметил, что назначать переговоры только ради встречи нецелесообразно, нужно подготовить проекты решений.



“В первую очередь, это проект решения, каким образом обеспечить компонент безопасности из Минских договоренностей, составной частью которого должно стать решение Совбеза ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе. Это наиболее эффективная и, может, единственная возможность сейчас наконец начать политический процесс подготовки к местным выборам под контролем международных сил“, - подчеркнул Порошенко.