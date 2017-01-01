МИД РФ о Дне победы в Украине: Вакханалия неонацистских молодчиков

Российские дипломаты пожаловались на то, что 9мая руководителя Россотрудничества в Киеве облили фекалиями, а кремлевских журналистов выдворили из страны.

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Спустя несколько дней после празднования Дня победы над нацизмом Министерство иностранных дел России разродилось комментарием о том, как 9 мая отмечали в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

МИД РФ в свойственной российским дипломатам стилистике рассказала о том, как в Киеве якобы буйствуют “неонацистские молодчики“, как “глумились над ветеранами и пожилыми людьми“. В частности, у Сергея Лаврова припомнили нападение С14 на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Воробьева, которого облили зеленкой и фекалиями, а также как “при бездействии киевской полиции “патриоты“ атаковали известную украинскую правозащитницу Е. Бережную“, мать погибшей в ДТП регионалки.

Москва заявляет, что Киев ведет политику “исторического ревизионизма“, целенаправленно искажая летопись страны “на свой националистический лад“.

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“Информационный фон официального Киева задавался президентом Украины П.Порошенко и председателем Верховной Рады А. Парубием. Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты. Извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии, по сути - ни что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с “коричневой чумой“, - говорится в заявлении министерства.

Подобная “вакханалия“, как выразилось дипломатическое ведомство, якобы имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить желание принимать участие в массовых памятных акциях. Но в МИД РФ уверяют, что эта цель не была достигнута, поскольку 9 мая тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.

Напомним, по подсчетам МВД, в Украине 9 мая 2018 года разных акциях приняли участие 365 тысяч человек.