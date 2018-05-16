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По Крымскому мосту запустили автомобильное движение

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За первый час по мосту проехало более тысячи транспортных средств – свыше 500 в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края.
По Крымскому мосту запустили автомобильное движение
© kuban.kp.ru
Фото 1/6
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
  • Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
По Крымскому мосту запустили автомобильное движение
Первыми после Путина на Крымский мост пустили жителей Крыма и Кубани, а также Ночных волков
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Рано утром в среду, 16 марта, в аннексированном Крыму с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает Крыминформ.

“Автомобили начали собираться на подъездных дорогах к Крымскому мосту в 3.00. В Керчи колонну начинают около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следуют сотни байкеров и местные жители“, – пишет издание.

Отмечается, что группу байкеров возглавил лидер мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург).

Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны Крыма – в 5.35. За первый час по мосту проехало более тысячи транспортных средств – более 500 в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края.

“По Крымскому мосту могут ездитть все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту даже для красивого фото запрещено правилами дорожного движения. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года“, – говорится в сообщение.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что “Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым“.

В США и ЕС осудили открытие моста через Керченский пролив, заявив, что это соружение нарушает суверинетет Украины.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Крым, Керченский пролив, мост, Керченский мост, Крымский мост
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Комментариев (1)
krolikoffnеt    16.05.2018, 08:07
Оценка:  0
krolikoffnеt
Отличная мишень для испытания ракетного комплекса Нептун. Пора стрелять .
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