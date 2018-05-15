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Путин открыл Крымский мост за рулем КАМАЗа

Комментариев: 20
Со словами “Поехали!“, Путин сел за руль одного из КАМАЗов и проехался по мосту.
Владимир Путин на Крымском мосту 15 мая 2018 года
Владимир Путин на Крымском мосту 15 мая 2018 года
скриншот из видео

Во вторник, 15 мая 2018 года, президент страны-оккупанта Владимир Путин открыл Крымский мост, проехавшись из России на аннексированный полуостров за рулем Камаза.

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На церемонии открытия автодорожной части моста, Путин ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе, а затем со словами “Поехали!“ сел за руль одного из КамАЗов и проехался по мосту. Поездка заняла около 16 минут.

Вместе с Путиным в Камазе сидел охранник и руководитель стройки
Вместе с Путиным в Камазе сидел охранник и руководитель стройки
скриншот из видео

Стоит отметить, что на церемонии открытия должны были присутствовать российские артисты, однако Иосиф Кобзон заявил, что это невозможно из-за неудобного маршрута, который предложили организаторы.

Автомобильное движение по мосту для рядовых граждан откроют 05:30 утра 16 мая. Будет доступно по две полосы в каждую сторону, скорость ограничена 90 км/ч.

Путин открыл Крымский мост за рулем КамАза
0:00 / 01:17

Путин в кабине Камаза
0:00 / 01:16

В РосСМИ сообщалось, что церемония сопровождаться перерезанием красной ленточки на середине моста, в центральном арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита. Отмечалось, что в открытии моста также примут участие около 500 байкеров из мотоклуба “Ночные волки“, ожидается, что колонны байкеров из оккупированного Крыма и остальных регионов РФ встретятся на самом мосту.

Напомним, в марте 2014 года сразу после аннексии Крыма Путин заявил о необходимости построить переход через Керченский пролив.  Уже в сентябре 2014 года в Минтрансе РФ заявили о начале строительства моста. 

Сообщалось, что на строительство выделят из федерального бюджета России 200 млрд рублей. Однако общие затраты на объект составили около 230 млрд рублей. 

19 метровый мост начали строить в 2016 году. В марте на сухопутной части территории строительства моста началось формирование свайных фундаментов опор. К маю строители завершили сооружение половины опор моста, а в конце мая приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов.

В феврале 2017 - шло сооружение морских пролетов. В июле 2017 года началась работа над автомобильным покрытием: стартовала укладка нижнего слоя дорожного полотна.

В феврале 2018 года началось сооружение морских пролетов моста под железную дорогу. 14 марта, в годовщину оккупации Крыма, Путин лично проверил ход работ.

В конце марта оккупанты уже начали говорить об открытии. 22 апреля на автомобиле по мосту проехались российские блогеры.

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Теги: Крым, оккупация, аннексия, Крымский мост, Путин
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Комментариев (21)
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morpeh66    15.05.2018, 16:46
Оценка:  +1
morpeh66
Меня, еще со времен СССР, всегда пугала фраза "с опережением графика". Опережение графика это нарушение технологического процесса. Вот по этому немцы и японцы, которым и в голову бы не пришло, выточить болт в два раза быстрее, ездили уже тогда на автомобилях, а мы на ведрах с гайками.
Агент_Смитт    15.05.2018, 16:29
Оценка:  -1
Агент_Смитт
ютуб-крымский мост построить невозможно! "ЭКСПЕРТЫ"!!!
yuliya    15.05.2018, 16:22
Оценка:  -1
yuliya
Ну вот, а говорили что не построят
kievliyanin    15.05.2018, 16:02
Оценка:  -1
kievliyanin
Круто. Таких мостов в мире не так много.
Lenz    15.05.2018, 16:07
Оценка:  -2
Lenz
поживем посмотрим , в мире - может случиться так , что одним мостом меньше станет , ведь это нарасия стрепала чем попало
Stratiichuk    15.05.2018, 16:12
Оценка:  +1
Stratiichuk
Да круто не то слово, вбухать млрд. денег что б построить мост в тупик на никем не признанный оккупированный остров и мост который не решает никаких проблем Крым не в правовом не в житейско-Туристическом/энергети ческом плане.
Боцман-да!    15.05.2018, 15:52
Оценка:  -1
Боцман-да!
Вот только ездить эти камазы по нему не смогут. Ограничение массы - 3,5 тонны. Это максимум газель. Пустая. А через пару месяцев, когда трещины дальше поползут - и газели запретят.
CBETO3AP    15.05.2018, 15:51
Оценка:  -1
CBETO3AP
через пару лет начнет разрушаться-обратный отсчет уже пошел
Боцман-да!    15.05.2018, 15:52
Оценка:  -3
Боцман-да!
Он уже рушится, а не через пару лет.
Big_ZANOZA4    15.05.2018, 15:50
Оценка:  -1
Big_ZANOZA4
Мост стоит и это нужно признать всем как факт.
Боцман-да!    15.05.2018, 15:51
Оценка:  -1
Боцман-да!
Стоять и функционировать - разные вещи.
Big_ZANOZA4    15.05.2018, 15:55
Оценка:  -1
Big_ZANOZA4
И функционирует)
Боцман-да!    15.05.2018, 15:55
Оценка:  -2
Боцман-да!
Га-га-га!!!
Babakan    15.05.2018, 15:46
Оценка:  +3
Babakan
ПУТИН .... ла-ла-лала-ла-ла-ла
Глод    15.05.2018, 15:46
Оценка:  0
Глод
У нас новый тоннель в Карпатах скоро откроют.
Big_ZANOZA4    15.05.2018, 15:59
Оценка:  +3
Big_ZANOZA4
Куда тоннель? Надеюсь с дорогой, по новостям ни разу не слышала про строительство.
Russia111    15.05.2018, 15:37
Оценка:  -8
Russia111
Каклы, в ответ на это, уже собрали новый самый большой тризуб из говна и палок?
Боцман-да!    15.05.2018, 15:53
Оценка:  0
Боцман-да!
Из говна и палок уже объект стоит. "Крымский мост" называется.
morpeh66    15.05.2018, 15:58
Оценка:  -1
morpeh66
Мы как то не претендуем на сугубо кацапское изобретение, лепка фигур из говна.
JonyParker    15.05.2018, 16:21
Оценка:  -1
JonyParker
Да, вальцманы строить не умеют. Не тот размах, они по заборам больше
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