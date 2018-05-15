Со словами “Поехали!“, Путин сел за руль одного из КАМАЗов и проехался по мосту.

Владимир Путин на Крымском мосту 15 мая 2018 года скриншот из видео

Во вторник, 15 мая 2018 года, президент страны-оккупанта Владимир Путин открыл Крымский мост, проехавшись из России на аннексированный полуостров за рулем Камаза.

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На церемонии открытия автодорожной части моста, Путин ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе, а затем со словами “Поехали!“ сел за руль одного из КамАЗов и проехался по мосту. Поездка заняла около 16 минут.

Вместе с Путиным в Камазе сидел охранник и руководитель стройки скриншот из видео

Стоит отметить, что на церемонии открытия должны были присутствовать российские артисты, однако Иосиф Кобзон заявил, что это невозможно из-за неудобного маршрута, который предложили организаторы.

Автомобильное движение по мосту для рядовых граждан откроют 05:30 утра 16 мая. Будет доступно по две полосы в каждую сторону, скорость ограничена 90 км/ч.

Путин открыл Крымский мост за рулем КамАза 0:00 / 01:17

Путин в кабине Камаза 0:00 / 01:16

В РосСМИ сообщалось, что церемония сопровождаться перерезанием красной ленточки на середине моста, в центральном арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита. Отмечалось, что в открытии моста также примут участие около 500 байкеров из мотоклуба “Ночные волки“, ожидается, что колонны байкеров из оккупированного Крыма и остальных регионов РФ встретятся на самом мосту.

Напомним, в марте 2014 года сразу после аннексии Крыма Путин заявил о необходимости построить переход через Керченский пролив. Уже в сентябре 2014 года в Минтрансе РФ заявили о начале строительства моста.

Сообщалось, что на строительство выделят из федерального бюджета России 200 млрд рублей. Однако общие затраты на объект составили около 230 млрд рублей.

19 метровый мост начали строить в 2016 году. В марте на сухопутной части территории строительства моста началось формирование свайных фундаментов опор. К маю строители завершили сооружение половины опор моста, а в конце мая приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов.

В феврале 2017 - шло сооружение морских пролетов. В июле 2017 года началась работа над автомобильным покрытием: стартовала укладка нижнего слоя дорожного полотна.

В феврале 2018 года началось сооружение морских пролетов моста под железную дорогу. 14 марта, в годовщину оккупации Крыма, Путин лично проверил ход работ.

В конце марта оккупанты уже начали говорить об открытии. 22 апреля на автомобиле по мосту проехались российские блогеры.