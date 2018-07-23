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На Донбассе появились подразделения по борьбе с бронеобъектами

Комментариев: 2
Подразделения представляют собой группы вооруженные противотанковыми ракетными комплексами.
Подразделения готовы выполнять боевые задачи
Подразделения готовы выполнять боевые задачи
скриншот из видео

На Донбассе силы ООС создали подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами боевиков.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи“, - говорится в сообщении.

У ОС появились подразделения по борьбе с бронеобъектами ...
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Новые подразделения представляют собой группы бойцов, которые вооружены противотанковыми ракетными комплексами и способны быстро и эффективно уничтожать наземные укрепленные цели и противодействовать бронетехнике боевиков.

Напомним, 17 и 18 июля украинские бойцы ОС на Донбассе ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

В то же время, военнослужащая ВСУ показала мощный удар украинских сил по позициям боевиков.

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Теги: ООС, Наев, Донбасс, подразделения, ПТРК, противотанкисты, бронеобъекты, боевики, сепаратисты
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Комментариев (2)
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Alexandr    23.07.2018, 16:35
Оценка:  0
Alexandr
В советских мотострелковых полках была противотанковая батарея. А сейчас что? Самодеятельность?
Древний_Язычник    23.07.2018, 16:20
Оценка:  +1
Древний_Язычник
Ого как.. ну наконец-то... на пятый год войны...
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