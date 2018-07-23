На Донбассе появились подразделения по борьбе с бронеобъектами

Подразделения представляют собой группы вооруженные противотанковыми ракетными комплексами.

На Донбассе силы ООС создали подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами боевиков.

Читай также: СБУ задержали диверсанта ДНР, который пытался взорвать поезд в Харькове

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи“, - говорится в сообщении.

У ОС появились подразделения по борьбе с бронеобъектами ... 0:00 / 01:20

Новые подразделения представляют собой группы бойцов, которые вооружены противотанковыми ракетными комплексами и способны быстро и эффективно уничтожать наземные укрепленные цели и противодействовать бронетехнике боевиков.

Напомним, 17 и 18 июля украинские бойцы ОС на Донбассе ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

В то же время, военнослужащая ВСУ показала мощный удар украинских сил по позициям боевиков.