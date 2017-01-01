Разыскивается еще один подозреваемый в покушении на Гандзюк - Князев

Какую роль играл этот человек в покушении, в Нацполиции не объяснили.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о втором подозреваемом в покушении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом Князев заявил на брифинге, передает УНН.

“Утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения “, - сказал он, не уточнив, какова была роль второго лица в совершении покушения.

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Князев продемонстрировал фото подозреваемого, полученное в ходе розыскных и следственных действий.

“Именно этот гражданин, по версии следствия, причастен к указанному правонарушению, и хотелось бы, чтобы нам помогли в установлении его личности“, - сказал глава Нацполиции.

Напомним, 6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Николаю Никонову в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что ожоги на теле пострадавшей Гандзюк от серной кислоты составляют 40% тела. Также у нее повреждено зрение.