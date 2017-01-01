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Итоги 13 августа: Военный бюджет США и свадьба Поклонской

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны
EPA/UPG

Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Иранские военные продемонстрировали баллистическую ракету нового поколения Fateh. Согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, новая ракета способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью.

Поклонская вышла замуж

В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
 

В МВФ заявили о визите в Украину

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября для обсуждения актуальной экономической политики, в частности, финансовой помощи Киеву.

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год размером в 717 миллиардов долларов.Документ предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов для укрепления безопасности, из которых 50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Рубль обновил двухлетний минимум в России

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года.

В полиции заявили, что ограбление в Киеве совершили иностранцы

Правоохранители сделали выводы, что нападавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению и не являются украинцами.

По предварительной информации, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен.

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Теги: итоги, итоги дня
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