Итоги 13 августа: Военный бюджет США и свадьба Поклонской
Иран представил баллистическую ракету нового поколения
Иранские военные продемонстрировали баллистическую ракету нового поколения Fateh. Согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, новая ракета способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью.
Поклонская вышла замуж
В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
В МВФ заявили о визите в Украину
Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября для обсуждения актуальной экономической политики, в частности, финансовой помощи Киеву.
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год размером в 717 миллиардов долларов.Документ предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов для укрепления безопасности, из которых 50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений.
Рубль обновил двухлетний минимум в России
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года.
В полиции заявили, что ограбление в Киеве совершили иностранцы
Правоохранители сделали выводы, что нападавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению и не являются украинцами.
По предварительной информации, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен.