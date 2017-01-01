Итоги 13 августа: Военный бюджет США и свадьба Поклонской

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Иранские военные продемонстрировали баллистическую ракету нового поколения Fateh. Согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, новая ракета способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью.

Поклонская вышла замуж



В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.



В МВФ заявили о визите в Украину

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября для обсуждения актуальной экономической политики, в частности, финансовой помощи Киеву.

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год размером в 717 миллиардов долларов.Документ предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов для укрепления безопасности, из которых 50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Рубль обновил двухлетний минимум в России

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года.

В полиции заявили, что ограбление в Киеве совершили иностранцы

Правоохранители сделали выводы, что нападавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению и не являются украинцами.

По предварительной информации, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен.