Нелегалы начали угрожать госбезопасности Украины - МВД

В МВД утверждают, что массовый приток нелегальных мигрантов является критическим.

В ближайшее время будет представлен план план чрезвычайных действий pravda.com.ua

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности страны.

“Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим“, - передает его слова пресс-служба МВД.

По словам Ярового, только в течение 2 недель на территории Украины было выявлено 1167 нелегальных мигрантов, большенство из которых были принудительно выдворены.

Директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что в ГМС надежды на сокращение нелегальной миграции нет.

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Она также добавила, что в ближайшее время руководству МВД представлен план чрезвычайных действий, на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заметил, что только за минувшие сутки на государственной границе задержали 2 организованные группы нелегалов общей численностью 7 человек.

Напомним, 14 августа в Киеве правоохранители задержали мужчину, который переправлял граждан Народной Республики Бангладеш в Польшу.

Ранее, 7 августа, в Одессе полиция задержала 17 нелегальных мигрантов. Люди были задержаны на рынках 7 километр и Привоз.