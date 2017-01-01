Бойня в Керчи: в колледже нашли вторую бомбу, количество жертв выросло

В учебном заведении, где студент устроил массовое убийство, обнаружили второе взрывное устройство.

В колледже в Керчи обнаружили взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом в среду, 17 октября, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

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“Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство“, - сказал Пржездомский.

На данный момент информация о количестве погибших пока разнится: число жертв 17 или 18 человек. Примерно 50 пострадали.

Обновление

Как сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Центр медицины катастроф, количество погибших при теракте в Керчи возросло до 19 человек. Жертва нападения скончалась в больнице от полученных ран.

По информации СК, уголовное дело по факту взрыва в Керчи переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

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Установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.