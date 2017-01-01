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Эксперт назвал главное условие снижения цены на газ для населения

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По словам экономиста, среднесрочная цель правительства - перестать регулировать цены в ручном режиме.
Украине нужен рынок газа для населения, уверен эксперт
Украине нужен рынок газа для населения, уверен эксперт
УНИАН

Экономист Павел Кухта, комментируя новый этап повышения тарифов на газ, заявил, что в Украине газ для населения может подешеветь только тогда, когда цены будет устанавливать рынок, а не политики.

По его экономиста, среднесрочная цель правительства - перестать регулировать цены в ручном режиме, передает Обозреватель.

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Он привел в пример рынок газа для промышленных потребителей. Эксперт отметил, что сейчас рыночная цена газа - около 14 тысяч грн за тысячу кубометров, а в октябре Нафтогаз продает газ промышленности по 10,5 тысяч грн. 

“Нафтогаз не может создать ни одну монополию, если вы как гражданин можете свободно купить у трейдера газ. Что бы не предлагал Нафтогаз, вы все равно купите у кого-то другого. Это уже есть на рынке промышленности. Есть рыночные цены, и там уже десятки трейдеров, а Нафтогаз имеет 7% на этом рынке. Частные трейдеры более конкурентные, быстрые, работают лучше, чем большая государственная махина. Они заняли большую часть рынка“, - пояснил эксперт.

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“Если мы будем иметь рыночные цены для населения и завершенную монетизацию на уровне населения, когда деньги будут идти к человеку, и он сможет платить субсидийными деньгами частной фирме, фактически, это уже рынок“, - заявил Кухта.

Он также отметил, что в промышленном сегменте работают десятки газовых трейдеров, и как только появятся условия и рыночная цена, газ населению также начнут поставлять частные компании на условиях конкуренции.

“Я очень надеюсь, что к 2020 году мы наконец заживем с рынком газа бытовых потребителей. Глупый вопрос, как депутатам, правительству или президенту установить цены на газ, который 25 лет как политический вопрос номер один в Украине, наконец завершится, - будет рынок газа, а политики больше не будет“, - уверен экономист.

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Напомним, 19 октября на экстренном заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине возрастет на 23,5%, для газоснабжающих компаний цена на газ составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

Позднее, Гройсман заявил, что вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит.

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Теги: экономист, газ, тарифы, Кабмин, МВФ
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